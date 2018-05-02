Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео в среду принес присягу в качестве главы американской дипломатии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, торжественная церемония, которую транслировали местные телеканалы, прошла в здании госдепартамента в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Церемония носила символический характер, поскольку к своим обязанностям Помпео приступил еще на прошлой неделе, когда его на должность утвердил сенат США.