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    Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео в среду принес присягу в качестве главы американской дипломатии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, торжественная церемония, которую транслировали местные телеканалы, прошла в здании госдепартамента в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

    Церемония носила символический характер, поскольку к своим обязанностям Помпео приступил еще на прошлой неделе, когда его на должность утвердил сенат США.

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