Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу.

Как передаёт Report, со ссылкой на российские СМИ, государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Помпео поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК.

"Они подтвердили, что прочное партнёрство США и ЕС имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики и во всем мире", — заявили в Госдепе.

Также стороны "выразили общую приверженность совместной работе над широким кругом общих проблем".