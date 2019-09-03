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Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу

​Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу

Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу.

Как передаёт Report, со ссылкой на российские СМИ, государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Помпео поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК.

"Они подтвердили, что прочное партнёрство США и ЕС имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики и во всем мире", — заявили в Госдепе.

Также стороны "выразили общую приверженность совместной работе над широким кругом общих проблем".

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