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    Помощник Трампа: США не намерены в одиночку сменять руководство Сирии

    Мы не говорим, что только мы (США) собираемся повлиять на смену режима

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ США не собираются брать на себя единоличную ответственность за смену руководства Сирии.

    Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    "Мы не говорим, что только мы (США) собираемся повлиять на смену режима", - подчеркнул он.

    "Мы говорим о том, что другим странам следует задать себе неудобные и сложные вопросы. России следует спросить себя, что она делает там (в Сирии), почему она продолжает поддерживать жестокий режим, который совершает массовое уничтожение собственного населения и применяет для этого самое чудовищное оружие из имеющихся в наличии", - утверждал Макмастер.

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