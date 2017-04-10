Помощник Трампа: США не намерены в одиночку сменять руководство Сирии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ США не собираются брать на себя единоличную ответственность за смену руководства Сирии.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы не говорим, что только мы (США) собираемся повлиять на смену режима", - подчеркнул он.

"Мы говорим о том, что другим странам следует задать себе неудобные и сложные вопросы. России следует спросить себя, что она делает там (в Сирии), почему она продолжает поддерживать жестокий режим, который совершает массовое уничтожение собственного населения и применяет для этого самое чудовищное оружие из имеющихся в наличии", - утверждал Макмастер.