Politico: США могут ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах

Сенат США рассмотрит двухпартийный пакет санкций против лидеров правительства Грузии.
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По его данным, законопроект о санкциях представят сенаторы Джин Шахин (демократ) и Джим Риш (республиканец), он будет направлен против высокопоставленных грузинских политиков, которые ответственны за подрыв пути страны в Евросоюз.
"Закон народа Грузии" (Georgian People’s Act) будет представлен 23 мая.
В частности, Politico пишет, что законопроект Сената предусматривает запреты на поездки и другие санкции в отношении грузинских политиков, ответственных за "препятствование евроатлантической интеграции страны", а также "коррупцию, нарушения прав человека, а также содействие продвижению закона об иностранных агентах или его принятие".
Законопроект также требует перманентной приостановки стратегического диалога США и Грузии, посредством которого страны работали вместе по вопросам безопасности и демократии.
По данным Politico, двухпартийный законопроект также предусматривает выделение как минимум 50 миллионов долларов на "поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии", а также на начало исследования "вредного иностранного влияния" в стране.
Напомним, что ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул недопустимость "политического шантажа и угроз при стратегическом партнерстве".