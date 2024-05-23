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Politico: США могут ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах

Politico: США могут ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах Сенат США рассмотрит двухпартийный пакет санкций против лидеров правительства Грузии.
Другие страны
23 мая 2024 г. 21:59
Politico: США могут ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах

Сенат США рассмотрит двухпартийный пакет санкций против лидеров правительства Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает издание Politico, в распоряжении которого оказался документ.

По его данным, законопроект о санкциях представят сенаторы Джин Шахин (демократ) и Джим Риш (республиканец), он будет направлен против высокопоставленных грузинских политиков, которые ответственны за подрыв пути страны в Евросоюз.

"Закон народа Грузии" (Georgian People’s Act) будет представлен 23 мая.

В частности, Politico пишет, что законопроект Сената предусматривает запреты на поездки и другие санкции в отношении грузинских политиков, ответственных за "препятствование евроатлантической интеграции страны", а также "коррупцию, нарушения прав человека, а также содействие продвижению закона об иностранных агентах или его принятие".

Законопроект также требует перманентной приостановки стратегического диалога США и Грузии, посредством которого страны работали вместе по вопросам безопасности и демократии.

По данным Politico, двухпартийный законопроект также предусматривает выделение как минимум 50 миллионов долларов на "поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии", а также на начало исследования "вредного иностранного влияния" в стране.

Напомним, что ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул недопустимость "политического шантажа и угроз при стратегическом партнерстве".

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Версия на азербайджанском языке Politico: ABŞ Gürcüstana qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər

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