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Каха Каладзе ответил на ультиматумы США

Каха Каладзе ответил на ультиматумы США Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией.
Другие страны
17 мая 2024 г. 19:10
Каха Каладзе ответил на ультиматумы США

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией.

Как передает Report, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя высказывания западных политиков о возможных санкциях из-за грузинского закона об иностранных агентах.

"При стратегическом партнерстве угрозы и шантаж просто немыслимы… Санкции - это европейские ценности?" - сказал он, подчеркнув, что Грузия не боится санкций.

Законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии, предусматривает регистрацию организаций и СМИ, получающих более 20% доходов из-за границы, и влечет штрафы за отказ от регистрации или заполнения декларации.

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