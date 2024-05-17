Каха Каладзе ответил на ультиматумы США

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией.

Как передает Report, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя высказывания западных политиков о возможных санкциях из-за грузинского закона об иностранных агентах.

"При стратегическом партнерстве угрозы и шантаж просто немыслимы… Санкции - это европейские ценности?" - сказал он, подчеркнув, что Грузия не боится санкций.

Законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии, предусматривает регистрацию организаций и СМИ, получающих более 20% доходов из-за границы, и влечет штрафы за отказ от регистрации или заполнения декларации.