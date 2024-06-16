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Вучич посчитал блокировку телевидений отсутствием демократии

Вучич посчитал блокировку телевидений отсутствием демократии Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал решение заблокировать российские и китайские телеканалы.
Другие страны
16 июня 2024 г. 13:22
Вучич посчитал блокировку телевидений отсутствием демократии

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал решение заблокировать российские и китайские телеканалы.

Как передает Report, соответствующее заявление сербский лидер озвучил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

А.Вучич отметил, что в Сербии можно смотреть украинские, российские, китайские, а также американские, британские, швейцарские, французские, немецкие телеканалы.

На вопрос сербского президента "можете ли вы смотреть китайские или российские каналы в Швейцарии?" журналист отметил, что в Швейцарии можно смотреть один телеканал [Russia Today], а в Германии - "все телеканалы запрещены".

"Если они запрещены, это ли является демократией?", - задал Вучич риторический вопрос.

"Кто определяет, что такое демократия? Знаете, когда я был совсем маленьким, почти ребенком, я очень плохо рисовал или рисовал – совершенно бездарно. Я нарисовал лошадь, но она не была похожа на лошадь. Пришлось снизу сделать надпись: "Это лошадь".

Вот что они делают сегодня. Когда никто не видит, что есть демократические силы, они говорят: "У нас демократия, а у вас нет". Вот и все", - заявил Вучич.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç televiziyaların bloklanmasını demokratik dəyərlərin pozulması kimi qiymətləndirib

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