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Талибы примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе

Талибы примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе Представители движения "Талибан" примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе, которая намечена на 30 июня - 1 июля.
Другие страны
16 июня 2024 г. 12:55
Талибы примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе

Представители движения "Талибан" примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе, которая намечена на 30 июня - 1 июля.

Как передает Report, об этом телеканалу TOLO News сообщил представитель движения Забихулла Муджахид.

Он отметил, что талибы приняли решение об участии в конференции "после рассмотрения повестки дня встречи".

Прошлая конференция в Дохе под эгидой ООН состоялась в феврале, на ней представители 25 стран обсудили "дорожную карту" взаимодействия с Афганистаном. Тогда талибы отказались от участия во встрече, выразив несогласие как с приглашением на конференцию не поддерживающих их афганских активистов, так и с ее повесткой.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” BMT-nin Əfqanıstan üzrə konfransında iştirak edəcək

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