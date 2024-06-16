Талибы примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе

Представители движения "Талибан" примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе, которая намечена на 30 июня - 1 июля.

Представители движения "Талибан" примут участие в конференции ООН по Афганистану в Дохе, которая намечена на 30 июня - 1 июля.

Как передает Report , об этом телеканалу TOLO News сообщил представитель движения Забихулла Муджахид.

Он отметил, что талибы приняли решение об участии в конференции "после рассмотрения повестки дня встречи".

Прошлая конференция в Дохе под эгидой ООН состоялась в феврале, на ней представители 25 стран обсудили "дорожную карту" взаимодействия с Афганистаном. Тогда талибы отказались от участия во встрече, выразив несогласие как с приглашением на конференцию не поддерживающих их афганских активистов, так и с ее повесткой.