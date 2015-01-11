Политические деятели завершили шествие в Париже в рамках марша памяти

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Главы государств и правительств завершили шествие в Париже в рамках республиканского марша в память о жертвах терактов, произошедших во Франции.

Площадь Республики в Париже, с которой стартовало шествие, была заполнена людьми. Бок о бок шли президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер Италии Маттео Ренци, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также лидеры Евросоюза Жан-Клод Юнкер и Мартин Шульц, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Жители домов, прилегающих к маршруту республиканского марша, встретили колонну лидеров стран и правительств бурными аплодисментами и одобрительными возгласами. Лидеры стран и официальные лица двигались отдельной группой в сопровождении примерно двух сотен человек. За ними следовала вторая группа, которую возглавили лидеры разных конфессиональных групп Франции и некоторые политики.

После минуты молчания в память о жертвах терактов Олланд поблагодарил каждого из лидеров, прибывших на шествие.

Воскресная манифестация может стать самой массовой акцией во Франции за десятки лет: 17 лет назад 1,5 миллиона человек собрались на Елисейских полях в центре Парижа, чтобы отпраздновать победу национальной сборной на домашнем Чемпионате мира по футболу.