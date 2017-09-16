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    Полиция задержала человека с ножом в лондонском метро

    Мужчина был помещен под стражу по подозрению в ношении оружия и хранении наркотиков

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы британской столицы задержали вооруженного ножом человека, ставшего причиной закрытия станции метро Acton Town.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила местная полиция в своем Twitter.

    "Полицейские Дэйв и Чим задержали мужчину, которого видели в метро с ножом. У него был обнаружен нож для самообороны", - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография ножа в прозрачном футляре.

    По сведениям газеты Daily Express, мужчина был помещен под стражу по подозрению в ношении оружия и хранении наркотиков.

    Инцидент произошел через несколько часов после взрыва в вагоне поезда на наземной станции Parson Green. Полиция Лондона объявила инцидент терактом, расследованием которого занимается контртерористическое подразделение Скотленд- Ярда.

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