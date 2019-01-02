Полиция разогнала акцию "желтых жилетов", блокировавших нефтехранилище во Франции

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Полиция разогнала акцию протеста "желтых жилетов", заблокировавших cегодня утром нефтяной терминал недалеко от Руана на северо-западе Франции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор кабинета префекта полиции департамента Приморская Сена Бенуа Лемэр в эфире радиостанции France Bleu.

"Никакая блокировка неприемлема. Разжигать огонь перед нефтебазой крайне опасно", - сказал он. "Манифестанты должны ответить перед судом за свои безответственные действия", - считает Лемэр.

Как отмечают эксперты, это нефтехранилище является одним из главных стратегических объектов департамента Приморская Сена. За минувший месяц оно дважды блокировалось "желтыми жилетами" и активистами крупнейшего французского профсоюза - Всеобщая конфедерация труда.