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    Полиция разогнала акцию "желтых жилетов", блокировавших нефтехранилище во Франции

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Полиция разогнала акцию протеста "желтых жилетов", заблокировавших cегодня утром нефтяной терминал недалеко от Руана на северо-западе Франции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор кабинета префекта полиции департамента Приморская Сена Бенуа Лемэр в эфире радиостанции France Bleu.

    "Никакая блокировка неприемлема. Разжигать огонь перед нефтебазой крайне опасно", - сказал он. "Манифестанты должны ответить перед судом за свои безответственные действия", - считает Лемэр.

    Как отмечают эксперты, это нефтехранилище является одним из главных стратегических объектов департамента Приморская Сена. За минувший месяц оно дважды блокировалось "желтыми жилетами" и активистами крупнейшего французского профсоюза - Всеобщая конфедерация труда.

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