Во Франции в очередной волне протестов желтых жилетов участвовали 12 тысяч человек

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Движение «желтых жилетов» во Франции временно идет на убыль. Накануне на улицы вышло только 12 тыс. человек против 23 тыс. в прошлую субботу.

Как передает Report, в Париже на демонстрации было около 800 человек, вечером произошли несколько стычек с полицией на Елисейских полях. 57 человек было задержано, 33 арестовано.

Демонстрации прошли и в других городах Франции. В Бордо выступило 2,5 тыс. человек, 2 тыс. — в Нанте, 1350 — в Тулузе. Около 900 человек собралось в Марселе, но беспорядков удалось избежать. А в Руане при всего двух сотнях манифестантов город стал ареной столкновений с полицией, были зафиксированы погромы и поджоги. «Желтые жилеты» подожгли монументальные двери старинного здания, принадлежащего Банку Франции.

Демонстранты, хотя и остаются во все меньшем числе, угрожают правительству не только испортить ему новогодние праздники, но и продолжить движение в 2019-м году.