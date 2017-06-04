В Лондоне задержали 12 человек по делу о теракте - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Полицейские задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Скотланд-Ярд.

"Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона", — говорится в заявлении полиции.

Сейчас спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов.

***15:46

Лондонская полиция проводит спецоперацию в районе Баркинг на востоке британской столицы.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Daily Express.

По ее данным, стражи порядка проводят рейд в многоквартирном доме. Несколько человек задержаны.

Глава британского МВД Эмбер Радд, согласно агентству Reuters, сообщила о проведении операции, связанной с ночными терактами в центре города, однако не уточнила, где именно она проводится.