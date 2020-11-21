Полиция применила водомет против манифестантов в Париже

Сотрудники столичной полиции применили водомет против участников манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении французского парламента.
Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Спецсредства, включая газовые баллончики, были задействованы после того, как участники демонстрации начали жечь костры посреди дороги и бросать петарды и бутылки в полицейских на площади Трокадеро, где с 14:30 (17:30 бакинское время) собрались сотни демонстрантов.
"Манифестация окончена, вы должны покинуть площадь Трокадеро", - говорится в обращении префектуры полиции Парижа в Twitter, появившееся перед началом разгона агрессивно настроенных молодых людей в черных капюшонах. Перед этим призывом власти попросили манифестантов держаться подальше от тех, кто провоцирует насилие.
Отметим, что похожие манифестации прошли и в других городах страны. В Лилле, по данным газеты La Voix du Nord, более 1 тыс. человек вышли протестовать против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" Франции в пятницу вечером. Примерно такое же число демонстрантов было в Ренне, 1.3 тыс человек вышли на улицы Монпелье.