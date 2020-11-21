Полиция применила водомет против манифестантов в Париже

Сотрудники столичной полиции применили водомет против участников манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении французского парламента.

Сотрудники столичной полиции применили водомет против участников манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении французского парламента.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спецсредства, включая газовые баллончики, были задействованы после того, как участники демонстрации начали жечь костры посреди дороги и бросать петарды и бутылки в полицейских на площади Трокадеро, где с 14:30 (17:30 бакинское время) собрались сотни демонстрантов.

"Манифестация окончена, вы должны покинуть площадь Трокадеро", - говорится в обращении префектуры полиции Парижа в Twitter, появившееся перед началом разгона агрессивно настроенных молодых людей в черных капюшонах. Перед этим призывом власти попросили манифестантов держаться подальше от тех, кто провоцирует насилие.

Отметим, что похожие манифестации прошли и в других городах страны. В Лилле, по данным газеты La Voix du Nord, более 1 тыс. человек вышли протестовать против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" Франции в пятницу вечером. Примерно такое же число демонстрантов было в Ренне, 1.3 тыс человек вышли на улицы Монпелье.