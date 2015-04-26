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    Полиция открыла стрельбу по демонстрантам в Бурунди

    Множество людей были ранены, многие задержаны

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек убит в столкновениях демонстрантов с полицией в столице Бурунди Бужумбуре.

    Участники акции протеста обвинили правительство в конституционном перевороте после избрания президента Пьера Нкурунзизы на третий срок, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Нкурунзиза - президент Бурунди с 26 августа 2005, лидер партии Национальный конгресс за оборону демократии, первоначально повстанческой группировки хуту, превратившейся в партию.

    Полиция применила к демонстрантам слезоточивый газ и открыла по ним стрельбу.

    Множество людей были ранены, многие задержаны.

    Полиция ворвалась в помещение оппозиционной радиостанции и пригрозила закрыть ее, если журналисты не прекратят прямую трансляцию о массовых протестах.

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