Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, выступающих с антиправительственными лозунгами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, беспорядки возникли в районе Вон Тай Син в материковой части города, где некоторые радикалы стали вооружаться бамбуковыми палками и кирпичами, сообщает в прямом эфире местное телевидение.

Отметим, что в день 70-летия образования КНР проходят массовые акции протеста в самых разных частях Гонконга. На данный момент столкновения между стражами порядка и манифестантами отмечены и в отдаленном спальном районе Тун Мун.

Тысячи митингующих, начавших несанкционированное шествие от района Козуэй-бэй на острове Гонконг, в настоящее время подошли к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Там блокировано движение транспорта.

По соображениям безопасности в городе закрыты многие торговые центры и 11 станций метро.