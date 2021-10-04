Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой

Национальная полиция Эквадора восстановила контроль над тюрьмой Литораль, где 28 сентября в беспорядках были убиты 118 человек.

Национальная полиция Эквадора восстановила контроль над тюрьмой Литораль, где 28 сентября в беспорядках были убиты 118 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила командующая ведомством генерал Тання Варела.

"На основании чрезвычайного положения, которое позволяет полиции и вооруженным силам находиться внутри пенитенциарного учреждения, насилие удалось взять под контроль", - отметила Варела в обращении, опубликованном в блоге полиции в Twitter.

По словам генерала, в ходе операции в тюрьме Литораль было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, включая шесть автоматических винтовок и семь пистолетов, 1136 патронов разного калибра, 250 ножей, 5 гранат, 60 сотовых телефонов и 6 килограммов наркотиков.

В беспорядках в тюрьме Гуаякиля были убиты на прошлой неделе 118 заключенных, 79 получили ранения - это крупнейший по числу жертв инцидент в пенитенциарной системе Эквадора. Президент Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение для обеспечения порядка, в тюрьмы дополнительно направили 3,6 тысячи сотрудников полиции и вооруженных сил.

По данным службы исполнения наказаний, тюрьмы Эквадора рассчитаны на 29,6 тысячи человек, при этом сейчас в них содержат около 40 тысяч заключенных. В тюрьме Гуаякиля находятся около 8,2 тысячи арестантов при расчетной вместимости 5 тысяч человек. Чтобы снизить переполненность, власти планируют помиловать около двух тысяч человек.