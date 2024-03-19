Полиция Боливии остановила отправку 7,2 тонны кокаина в Европу

Правоохранительные органы Боливии конфисковали партию кокаина весом 7,2 тонны, которую преступники собирались отправить в Европу.

Правоохранительные органы Боливии конфисковали партию кокаина весом 7,2 тонны, которую преступники собирались отправить в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило боливийское спецподразделение по борьбе с наркоторговлей.

"Благодаря усердной работе наших полицейских из FELCN мы можем сообщить боливийскому народу и всему миру о конфискации 7,2 тонны кокаина, которые собирались отправить в Европу", - говорится в заявлении ведомства.

Министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо отметил, что это вторая по объему конфискованная партия кокаина в истории страны. Преступники перевозили наркотики в грузовиках с металлоломом. Груз собирались привезти в чилийский порт Икике, а оттуда доставить в Бельгию. Правоохранительные органы оценивают стоимость партии в $451 млн.

В январе власти Боливии заявили о конфискации 8,7 тонны кокаина, что стало самой большой конфискованной партией наркотиков.