Польша объявила норвежского консула персоной нон грата

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Польша объявила консула Норвегии в Варшаве персоной нон грата.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в Twitter.

"Норвежские власти признали консула Славомира Ковальского персоной нон грата, что мешает ему продолжать выполнять свои функции. Единственным возможным решением в этой ситуации является действие взаимное", - написал Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что оно "будет выполнено незамедлительно".