По меньшей мере 17 человек погибли при взрыве в Джелалабаде

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва неподалеку от офиса губернатора в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде на востоке страны увеличилось до 17, еще 30 человек получили ранения.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

Ранее агентство Пажвак сообщило о 12 погибших и 20 раненых. Телеканал 1TV отметил, что взрыв произошел на фоне приезда в город президента страны Ашрафа Гани.

Ни одна из группировок официально не взяла на себя ответственность за взрыв.