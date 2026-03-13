Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Пит Хегсет: США начали расследование удара по школе в Иране

    13 марта, 2026
    17:17
    Пит Хегсет: США начали расследование удара по школе в Иране

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) проводит расследование по факту удара по школе в Иране, в результате которого погибли ученики и учителя.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    "Это расследование будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы рассмотреть все обстоятельства, связанные с данным инцидентом", - сказал он.

    По его словам, для проведения расследования CENTCOM назначило военного следователя. Он уточнил, что этот офицер не входит в состав командования.

    Отметим, что ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о том, что порядка 160 учениц школы в городе Минаб на юге страны погибли в результате удара США и Израиля.

