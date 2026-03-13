Пит Хегсет: США начали расследование удара по школе в Иране
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 17:17
Центральное командование ВС США (CENTCOM) проводит расследование по факту удара по школе в Иране, в результате которого погибли ученики и учителя.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Это расследование будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы рассмотреть все обстоятельства, связанные с данным инцидентом", - сказал он.
По его словам, для проведения расследования CENTCOM назначило военного следователя. Он уточнил, что этот офицер не входит в состав командования.
Отметим, что ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о том, что порядка 160 учениц школы в городе Минаб на юге страны погибли в результате удара США и Израиля.
Последние новости
17:37
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 39 граждан Индии - ОБНОВЛЕНО-3Внутренняя политика
17:29
В Азербайджане в 2025 году насчитывалось около 5,4 тыс. камер с системой распознавания лицВнутренняя политика
17:21
Азербайджан начал поставки авокадо из ГватемалыБизнес
17:20
Послы Британии и Франции вызваны в МИД РФ из-за ударов по БрянскуВ регионе
17:17
Пит Хегсет: США начали расследование удара по школе в ИранеДругие страны
17:16
Фото
В автобусах Баку и пригородов обновлены тарифы на проездИнфраструктура
17:10
Фото
В Баку состоялись обсуждения о будущем АфрикиВнешняя политика
17:08
Фото
В Баку обсуждено сотрудничество с Бельгией в сфере "зеленой" энергетикиЭнергетика
17:05