Пезешкиан заявил об отсутствии у Ирана намерений конфликтовать с соседями

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Другие страны
    • 21 марта, 2026
    • 11:56
    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к конфликту с исламскими странами и соседями.

    Как сообщает Report, соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X.

    "Обращаясь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы - наши братья, и мы не стремимся к конфликту с вами", - отметил Пезешкиан.

    Он также заявил, что от разногласий среди государств Ближнего востока выиграет лишь Израиль.

    Масуд Пезешкиан Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Pezeşkian: İran qonşuları ilə münaqişəyə can atmır
    Последние новости

