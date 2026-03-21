Пезешкиан заявил об отсутствии у Ирана намерений конфликтовать с соседями
Другие страны
- 21 марта, 2026
- 11:56
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к конфликту с исламскими странами и соседями.
Как сообщает Report, соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X.
"Обращаясь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы - наши братья, и мы не стремимся к конфликту с вами", - отметил Пезешкиан.
Он также заявил, что от разногласий среди государств Ближнего востока выиграет лишь Израиль.
