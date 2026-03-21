Pezeşkian: İran qonşuları ilə münaqişəyə can atmır
- 21 mart, 2026
- 12:06
Tehran islam ölkələri və qonşuları ilə münaqişəyə can atmır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"İslam ölkələrinə və əziz qonşularımıza müraciət edirəm: siz bizim qardaşlarımızsınız və biz sizinlə münaqişəyə can atmırıq", - M.Pezeşkian qeyd edib.
O, həmçinin bəyan edib ki, Yaxın Şərq dövlətləri arasındakı ixtilaflardan yalnız İsrail qazanacaq.
