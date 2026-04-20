Пезешкиан: Война на Ближнем Востоке не отвечает интересам сторон
Другие страны
- 20 апреля, 2026
- 11:27
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что война на Ближнем Востоке не приносит пользы ни одной из сторон и призвал использовать все дипломатические и рациональные пути для снижения напряженности.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.
"Война не отвечает ничьим интересам, и, противодействуя угрозам, следует использовать все рациональные и дипломатические пути для снижения напряженности", - отметил он.
При этом Пезешкиан заявил о необходимости сохранения "недоверия и бдительности" в отношениях США и Израиля.
