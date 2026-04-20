İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Pezeşkian: Yaxın Şərqdə müharibə tərəflərin maraqlarına cavab vermir

    Pezeşkian: Yaxın Şərqdə müharibə tərəflərin maraqlarına cavab vermir

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bəyan edib ki, Yaxın Şərqdə müharibə heç bir tərəfə fayda gətirmir və gərginliyin azaldılması üçün bütün diplomatik və rasional yollardan istifadə edilməsinə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət informasiya agentliyi "IRNA" məlumat yayıb.

    "Müharibə heç kimin maraqlarına cavab vermir və təhdidlərə qarşı durarkən gərginliyin azaldılması üçün bütün rasional və diplomatik yollardan istifadə edilməlidir", - o qeyd edib.

    Bununla yanaşı, Pezeşkian ABŞ və İsraillə münasibətlərdə "etibarsızlığın və sayıqlığın qorunmasının" zəruriliyini bəyan edib.

    Пезешкиан: Война на Ближнем Востоке не отвечает интересам сторон
    Pezeshkian says war is in no one's interest, urges diplomatic efforts to ease tensions

