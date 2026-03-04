Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Первый эвакуационный рейс с гражданами Франции из Ближнего Востока прибыл в Париж

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 12:23
    Первый эвакуационный рейс с гражданами Франции из Ближнего Востока прибыл в Париж

    Первый самолет, организованный для возвращения граждан Франции из стран Ближнего Востока, прибыл в Париж.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал France24.

    "Первый рейс, который власти Франции организовали для репатриации граждан, застрявших на Ближнем Востоке с начала эскалации, прибыл утром в среду в аэропорт имени Шарля де Голля из Омана. Самолет авиакомпании Air France перевозил как сотрудников компании, так и клиентов, в частности семей с маленькими детьми и беременных женщин", - сообщает телеканал.

    По данным правительства, почти 400 тыс. граждан Франции, находящихся в регионе, попросили о репатриации.

    Yaxın Şərq ölkələrində olan 400 min Fransa vətəndaşı repatriasiya üçün müraciət edib
    First flight repatriating French nationals from Middle East arrives in Paris
    Лента новостей