Первый эвакуационный рейс с гражданами Франции из Ближнего Востока прибыл в Париж

Первый самолет, организованный для возвращения граждан Франции из стран Ближнего Востока, прибыл в Париж.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал France24.

"Первый рейс, который власти Франции организовали для репатриации граждан, застрявших на Ближнем Востоке с начала эскалации, прибыл утром в среду в аэропорт имени Шарля де Голля из Омана. Самолет авиакомпании Air France перевозил как сотрудников компании, так и клиентов, в частности семей с маленькими детьми и беременных женщин", - сообщает телеканал.

По данным правительства, почти 400 тыс. граждан Франции, находящихся в регионе, попросили о репатриации.