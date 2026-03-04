İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Yaxın Şərq ölkələrində olan 400 min Fransa vətəndaşı repatriasiya üçün müraciət edib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 12:49
    Yaxın Şərq ölkələrində olan 400 min Fransa vətəndaşı repatriasiya üçün müraciət edib

    Fransa vətəndaşlarının Yaxın Şərq ölkələrindən geri qaytarılması üçün təşkil edilən ilk təyyarə Parisə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France24" telekanalı məlumat yayıb.

    "Fransa hökumətinin gərginlik başlayandan bəri Yaxın Şərqdəki vətəndaşların repatriasiyası üçün təşkil etdiyi ilk reys bu gün səhər Omandan Şarl de Qoll hava limanına çatıb. "Air France" aviaşirkətinin təyyarəsində şirkətin əməkdaşları, müştərilər, xüsusilə azyaşlı uşaqlı ailələr və hamilə qadınlar olub", - məlumatda bildirilib.

    Hökumətin məlumatına görə, regionda olan təxminən 400 min Fransa vətəndaşı repatriasiya üçün müraciət edib.

    Yaxın Şərq Fransa “Air France” repatriasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Первый эвакуационный рейс с гражданами Франции из Ближнего Востока прибыл в Париж
    First flight repatriating French nationals from Middle East arrives in Paris

