Первая встреча лидеров Австралии и Китая состоится 15 ноября

Первая за три года встреча лидеров Австралии Энтони Альбанезе и Китая Си Цзиньпина состоится во вторник, 15 ноября, на полях саммита Группы двадцати (G20) на острове Бали.

Первая за три года встреча лидеров Австралии Энтони Альбанезе и Китая Си Цзиньпина состоится во вторник, 15 ноября, на полях саммита Группы двадцати (G20) на острове Бали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил глава австралийского правительства Альбанезе.

По словам австралийского премьера, встреча с председателем КНР Си Цзиньпином "пройдет во вторник, на полях саммита G20 на Бали". "Мы приступим к этой дискуссии с доброй волей и без каких-либо предварительных условий. Нам нужно поговорить, чтобы найти взаимопонимание", - сказал он, отметив, что "с нетерпением ждет конструктивного диалога".

Отметим, что премьер Госсовета Китая Ли Кэцян провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже. В ходе разговора Ли Кэцян предложил нормализовать отношения Китая и Австралии.

Последние несколько лет в отношениях Китая и Австралии растет напряжение на фоне сотрудничества Вашингтона и Канберры в рамках трехстороннего военного соглашения AUKUS. На отношения между странами также влияет напряженность в торговле. Австралия призывала к международному расследованию причин пандемии коронавируса. В ответ Китай увеличил пошлины на ключевые товары из Австралии и ограничил туристический поток. В 2021 году Австралия подала жалобу на Китай в ВТО.