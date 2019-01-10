Перу отозвало из Венесуэлы временного поверенного для консультаций

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Правительство Перу отозвало для консультаций временного поверенного в делах в Венесуэле после вступления Николаса Мадуро на пост президента до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг МИД страны.

"Поверенная в делах посольства Перу в Венесуэле, первый секретарь Роса Альварес Нуньес отозвана для консультаций в Лиму", – говорится в сообщении.

Новый срок Мадуро правительство Перу называет нелегитимным и заявляет о полной поддержке Национальной ассамблеи – однопалатного парламента страны, находящегося под контролем оппозиции, но фактически исключенного из политической жизни страны.

МИД Перу подтвердил запрет на въезд в страну самому Мадуро и 100 чиновникам его администрации. Банковским учреждениям Перу запрещены отношения с финансовыми институтами Венесуэлы.