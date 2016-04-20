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    Переговоры сторон йеменского конфликта в Кувейте стартуют в четверг

    Об этом сообщил член генерального комитета ВНК Ахмед ас-Суфи

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Переговоры между сторонами йеменского конфликта в Кувейте, начало которых было отложено из-за отсутствия делегации шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) и партии Всеобщий народный конгресс (ВНК), стартуют в четверг.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил член генерального комитета ВНК Ахмед ас-Суфи.

    "Переговоры стартуют в четверг", - сказал он.

    Ранее ас-Суфи сообщил, что делегации "Ансар Алла" и ВНК уже вылетели из аэропорта Маскат в Омане и в течение нескольких часов прибудут в Кувейт.

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