Переговоры сторон йеменского конфликта в Кувейте стартуют в четверг

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Переговоры между сторонами йеменского конфликта в Кувейте, начало которых было отложено из-за отсутствия делегации шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) и партии Всеобщий народный конгресс (ВНК), стартуют в четверг.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил член генерального комитета ВНК Ахмед ас-Суфи.

"Переговоры стартуют в четверг", - сказал он.

Ранее ас-Суфи сообщил, что делегации "Ансар Алла" и ВНК уже вылетели из аэропорта Маскат в Омане и в течение нескольких часов прибудут в Кувейт.