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    Переговоры по Сирии возобновились в Астане

    Стороны сирийского конфликта продолжат обсуждение механизмов поддержания перемирия в стране

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Переговоры по Сирии в Астане с участием делегаций правительства и оппозиции, России, Турции, Ирана, спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посла США в Казахстане Джорджа Крола в качестве наблюдателя возобновились в Астане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Встречи возобновились, работа продолжается, - сообщил де Мистура. - Мы настроены, как всегда, оптимистично".

    Правительство и оппозиция Сирии во вторник продолжат обсуждение через посредничество де Мистуры механизмов поддержания перемирия в Сирии. Участники также намерены завершить согласование документа, закрепляющего режим прекращения огня и настрой участников встречи на урегулирование конфликта в Сирии.

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