Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Прямые переговоры между лидерами греческой и турецкой общин Кипра возобновятся 15 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде, выступая в Никосии после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи.

Трехсторонние консультации состоялись после победы последнего на выборах в турецкой части острова 26 апреля.

"Они сошлись во мнении, что важно воспользоваться этой возможностью и двигаться вперед без промедления", - приводит слова эмиссара ООН агентство Reuters.

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года. Последняя серьезная попытка примирить стороны потерпела крах в 2004 году, когда план объединения острова, одобренный турками, был отвергнут греческой общиной.