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Пентагон: Силы США на Ближнем Востоке были атакованы 165 раз

Пентагон: Силы США на Ближнем Востоке были атакованы 165 раз Число нападений с 17 октября 2023 года на американские военные базы на Ближнем Востоке возросло до 165.
Другие страны
30 января 2024 г. 06:09
Пентагон: Силы США на Ближнем Востоке были атакованы 165 раз

Число нападений с 17 октября 2023 года на американские военные базы на Ближнем Востоке возросло до 165.

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"С 17 октября по 29 января мы зафиксировали 165 атак: 66 в Ираке, 98 в Сирии, и, конечно же, последняя атака в Иордании", - сказала представитель Пентагона.

По словам Сингх, во время этих нападений ранения получили не менее 80 человек, но эти цифры не учитывают последнее нападение на базу в Иордании. Как сообщила она же на брифинге ранее, при атаке на иорданской базе ранения получили не менее 40 человек, 3 погибли.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". По словам лидера США, нападение было "совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке".

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazaları 165 dəfə hücuma məruz qalıb

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