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Польша закупила у США аэростаты для наблюдения за границей с Россией

Польша закупила у США аэростаты для наблюдения за границей с Россией Варшава подписала контракт на покупку в США четырех разведывательных аэростатов Barbara для наблюдения за воздушным пространством.
Другие страны
22 мая 2024 г. 12:59
Польша закупила у США аэростаты для наблюдения за границей с Россией

Варшава подписала контракт на покупку в США четырех разведывательных аэростатов Barbara для наблюдения за воздушным пространством.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщило Минобороны Польши.

"Это соглашение определяет нашу безопасность. Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать систему такого типа", - пояснил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По данным Минобороны, стоимость контракта составляет 960 млн долларов. Аппараты разместят на восточной и северо-восточной границе Польши - с Россией и Беларусью. Такие аэростаты способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км.

Ранее, 18 мая, польский премьер Дональд Туск сообщил, что страна выделит дополнительные 25 млн долларов на финансирование деятельности спецслужб и органов разведки. В начале мая он сообщил о подготовке законопроекта о создании комиссии по расследованию влияния России и Беларуси в республике.

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