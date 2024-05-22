Подоляк: У России недостаточно ресурсов для широкомасштабного наступления

Как можно ожидать развития ситуации в направлении Харькова, который в последнее время подвергается все большему количеству атак и потерь? Считаете ли вы, что защита области, которая часто подвергается атакам с воздуха, достаточна?

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью восточноевропейскому бюро Report, в котором рассказал о ситуации на фронте.

- Как можно ожидать развития ситуации в направлении Харькова, который в последнее время подвергается все большему количеству атак и потерь? Считаете ли вы, что защита области, которая часто подвергается атакам с воздуха, достаточна?

- Конечно же, защита недостаточна. Нам необходимо больше систем противоракетной защиты, больше снарядов, и тогда эффективность оборонительных действий могла бы быть на другом уровне. Но, тем не менее, давайте рассмотрим, что происходит сейчас на Харьковском направлении. Россия накапливала в течение года большое количество ресурсов, это и живая сила и амуниция. Учитывая, что Украине были заблокированы некоторые военные программы и сложился дефицит ресурсов. Россия пытается перехватить инициативу, пока Украина не наберет достаточно сил для эффективных оборонительных действий. Речь идет и о разблокировке помощи со стороны США и Евросоюза.

Вторая составляющая заключается в том, что Россия пытается растянуть линию фронта для того, чтобы растянуть наши резервы, чтобы нам было тяжелее защищаться на ключевых направлениях - это Донецкая, Луганская и Запорожская области. Кстати, на сегодняшний день, несмотря на то, что информационное внимание большей частью сосредоточено на Харьковской области, наиболее жесткие бои по-прежнему на Донецком направлении. Там гораздо больше применяется артиллерия, и гораздо больше уничтожается российской техники и военнослужащих. Эти направления остаются приоритетными для России в том числе.

И, наконец, третья составляющая заключена в том, что российская группировка войск, которая попыталась вторгнуться в Харьков, не продвинулась дальше приграничных территорий. Это 3-5 км в среднем, а максимальная глубина проникновения на территорию Украины в направлении северной части Харьковской области - это 10 километров. Сейчас там идут тяжелые бои.

Очень важно понять, когда мы говорим о том, что Россия пытается увеличить объемы экспансии, это говорит о необходимости осознать, что такое паритет вооружения. То есть, когда сопоставимый паритет, то тогда, конечно, можно сдерживать Россию очень эффективно.

- Ожидается ли, помимо Харькова, такая же угроза нападения на другие регионы, включая Киев и Сумскую область?

- Есть часть информационной кампании про тот же Харьков, говорили о том, что Россия там собрала мощную группировку, которая очень быстро позволит ей дойти до агломерации города миллионника. Еще раз, она никуда не дошла, она так же находится на приграничных территориях. Что касается, например, Сумской области, к сожалению, она постоянно под ударами. Там Россия очень активно применяет авиационные управляемые бомбы, практически все приграничные села уничтожены. То есть активные боевые действия, но в гораздо меньшем масштабе, и так идут по всему периметру границ с РФ.

Другой вопрос, может ли Россия накопить такой достаточный объем военных ресурсов, имеется ввиду тех же мобилизованных, чтобы колоннами двигаться куда-то? Нет.

У России на сегодняшний день таких ресурсов нет. Есть ресурс для ведения интенсивных боевых действий по линии фронта, где и сейчас она находится. То есть, у России есть тот же дефицит в снарядах, дефицит в баллистических ракетах, дефицит в бронетехнике. У них другой уровень подготовки мобилизованных. Это не тот уровень спецподготовки, который мы видели в начале войны. И, соответственно, Россия тоже вынуждена, исходя из стратегических целей, выбирать для себя приоритетные направления. Для того, чтобы этому эффективно противодействовать, независимо от того, где и что хочет делать Россия, разведка показывает заранее места концентрации и так далее.

Украине необходимы большие объемы дальнобойного оружия, ракет, потому что можно все это уничтожать гораздо быстрее, эффективнее в том числе на приграничных территориях Российской Федерации.

Безусловно, мы видим изменения в тактике и тем более в стратегии России. Безусловно, она точно также испытывает определенный ресурсный голод. Если Украина будет наращивать удары по так называемой инфраструктуре войны, в том числе которая находится на территории России, это не только нефтепереработка, но это и военные предприятия и склады, и логистические узлы, тогда, конечно, Россия будет иметь большие затруднения с поставками дополнительных ресурсов на поле боя. Поэтому мы с нашими партнерами обсуждаем три аспекта.

Во-первых - это количество дальнобойных возможностей Украины надо существенно наращивать. Это ракеты, это дроны, с возможностью поражения более 200 километров. Точно также нужно относиться спокойно к ударам по инфраструктуре, которая расположена не только на оккупированных территориях, но и на территории самой России, потому что и в рамках международной юрисдикции, и в рамках международного права, когда ты ведешь оборонительную войну, ты, конечно же, должен уничтожать инфраструктуру войны. И третье, это количественные параметры, ну то есть ты не можешь, условно говоря, имея линию фронта более тысячи километров, не можешь, имея там в месяц 20 или 30 дальнобойных ракет, уничтожить все накопленные ресурсы. И Россия, как раз таки за счет этих накопленных ресурсов, не уничтоженных на том или ином направлении, реализует свою инициативу.

Еще одна важная вещь, это авиация. Россия сегодня продолжает доминирование по линии фронта в воздухе за счет тактической авиации, за счет применения большого количества тысяч управляемых авиационных бомб. Дальность поражения наращивается до 50-70 км. Конечно, это составляет большие проблемы для ведения эффективной оборонительной войны. Как только тактическая авиация появится в достаточном количестве у Украины, мы будем видеть совершенно другое поведение России на линии фронта.

- Приведет военная помощь Запада к серьезным изменениям на фронте для Украины?

- Конечно, несомненно. В количественных войнах важно иметь определенный паритет в вооружениях. Вот смотрите: Россия применяет большое количество устаревшей техники. Вы можете этому противодействовать с сопоставимым объемом, меньше, но все-таки объем высокотехнологического оружия должен быть чувствителен.

Тогда вы будете эффективно действовать в оборонительных войнах, сможете накопить дополнительный ресурс для контрнаступательных действий, и, в принципе, Украина это будет делать. Тут вопрос упирается в несколько составляющих.

Первое: наши союзники, анализируя тот этап войны, на котором находится Украина, должны понимать какие виды оружия нужны на этом этапе.

Второе: математический анализ, то есть точно понимать, каким ресурсом, в том числе живой силой, располагает Российская Федерация, а также что нужно для того, чтобы этот ресурс сократить.

Третье: логистика поставок. То есть логистика должна быть такая, что позволяет очень быстро поставлять необходимые объемы. То есть, помощь должна быстро, не задерживаясь на складах, поступать на поле боя, минуя там какие-то бюрократические согласования и так далее. Вот эти три вопроса должны быть решены. Без решения этих вопросов, конечно же, эта война будет стагнировать.

- Чего вы ожидаете от российского руководства, которое постоянно предлагает переговоры на неприемлемых для Украины условиях? Чего можно ожидать от результатов ожидаемой "Формулы мира", предложенной Киевом?

- Россия не предлагает никаких переговоров, это фикция. Кремль предлагает капитулировать не только Украине, но и странам-членам проукраинской коалиции. Россия предлагает признать ее не проигрыш, ну и соответственно зафиксировать за ней право безнаказанно продолжать контролировать оккупированные территории, не нести ответственность за военные преступления. В том числе не выплачивать компенсации за разрушенную инфраструктуру.

Официальная Москва предлагает оставить Россию такой, как она сегодня есть - то есть страной, которая будет продолжать вести войны.

Россия говорит о мире с точки зрения попытки психологически повлиять на Украину, повлиять на страны Запада. В то же время она это делает для того, чтобы ввести в заблуждение, продолжать вернее держать в заблуждении страны так называемого нейтрального пояса, прежде всего страны глобального юга.

Что касается саммита мира, то он важен по трем причинам.

Первое: это окончательная фиксация возможности достижения мира только через справедливость, то есть когда соблюдается территориальная целостность, суверенитет страны, когда есть юридические наказания за военные преступления, за сам акт агрессии и так далее.

Второе: за счет расширения количества стран, которые будут участвовать в этом саммите, можно опять же проговорить все эти вещи, а именно проговорить почему важно закончить войну справедливо, чтобы вернуться опять же к международному праву как единственной площадке, где можно решать споры.

Третье: зафиксировать, что Россия сегодня не предлагает мир. Россия предлагает только войну в разных ее интерпретациях.

- Будет ли Украина просить размещение американского ядерного оружия на фоне того, что Швеция и Польша уже выразили готовность его разместить?

- Нам здесь не про ядерное оружие надо говорить, нам здесь надо говорить о возможности получения достаточных объемов конвенционального оружия, чтобы эффективно отражать агрессию. Потому что у нас до сих пор есть проблемы с количеством оружия.

То есть после двух лет войны, двух лет эффективного противостояния армии, которую еще вчера считали ключевым оппонентом и для Соединенных Штатов, и для стран НАТО, в целом и так далее, нам бы хотелось иметь больше конвенциального оружия. Мне кажется, что Россия в принципе сломала уже договор о глобальном ядерном сдерживании, договор о нераспространении ядерного оружия. Россия, во-первых, используют ядерные технологии для передачи таким странам как Иран. Мы это знаем хорошо, в том числе не только технологии, но и сырье. Россия переместила часть тактического ядерного оружия, тактических ядерных боеголовок в Беларусь, что не имела права делать. Естественно, Россия, в принципе, обнуляет еще один большой пласт глобальной безопасности. Кроме того, не забываем, что Россия использует оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как один из ключевых элементов глобального шантажа. То есть нужно понимать, тут вопрос не о размещении или неразмещении ядерного оружия, а вопрос о том, что Россия обязана ответить за все эти нарушенные международные договоры.