Король Бахрейна сегодня прибудет в Москву

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет с государственным визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет с государственным визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщило бахрейнское госагентство BNA.

В ходе визита король обсудит с Путиным вопросы сотрудничества Бахрейна и РФ, международную и региональную повестку, а также итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

После визита в Россию король Бахрейна планирует отправиться в Китай для участия в Форуме китайско-арабского сотрудничества.