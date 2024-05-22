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Король Бахрейна сегодня прибудет в Москву

Король Бахрейна сегодня прибудет в Москву Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет с государственным визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.
Другие страны
22 мая 2024 г. 10:12
Король Бахрейна сегодня прибудет в Москву

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет с государственным визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщило бахрейнское госагентство BNA.

В ходе визита король обсудит с Путиным вопросы сотрудничества Бахрейна и РФ, международную и региональную повестку, а также итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая.

После визита в Россию король Бахрейна планирует отправиться в Китай для участия в Форуме китайско-арабского сотрудничества.

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Версия на английском языке King of Bahrain to arrive in Moscow

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