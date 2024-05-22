Китай принял меры против компаний ВПК США из-за санкций, касающихся РФ

Китайские власти приняли меры в отношении 12 компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) и 10 высокопоставленных лиц США из-за американских санкций против предприятий Китая, связанных с Россией.

Китайские власти приняли меры в отношении 12 компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) и 10 высокопоставленных лиц США из-за американских санкций против предприятий Китая, связанных с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, Пекин предпринимает ответные действия в связи со "злоупотреблением односторонними санкциями, травлей и экономическим принуждением, которые серьезно нарушают законные права и интересы китайских компаний, институтов и индивидуальных лиц".