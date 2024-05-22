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После покушения на Фицо бывшему премьеру Польши могут выделить охрану

После покушения на Фицо бывшему премьеру Польши могут выделить охрану Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому (2017-2023 годы) может быть выделена охрана, в настоящее время этот вопрос обсуждается в МВД.
Другие страны
22 мая 2024 г. 12:30
После покушения на Фицо бывшему премьеру Польши могут выделить охрану

Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому (2017-2023 годы) может быть выделена охрана, в настоящее время этот вопрос обсуждается в МВД.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете Super Express сообщил замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек.

"Службы в настоящее время анализируют уровень угроз [Моравецкому], - сказал он. - Если будут причины, есть возможность выделения охраны".

Замглавы МВД признал, что вопрос об охране для Моравецкого стал "актуальным после покушения на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо".

Моравецкий перестал исполнять функции главы правительства 13 декабря, после чего его в течение еще трех месяцев охраняли сотрудники спецслужбы Бюро охраны правительства. Когда охрана была снята, Моравецкий попросил продлить ее в связи с поступающими угрозами.

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