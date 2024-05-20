Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается

Клиническое состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшается.

Клиническое состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своей странице в Facebook дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия), в которую доставлен политик.

"После состоявшегося сегодня консилиума можем сообщить, что пациент находится в стабильном состоянии. Его клиническое состояние улучшается, он беседует с врачами, показатели, свидетельствующие о воспалительных процессах, постепенно снижаются", - говорится в информации.