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В Италии арестовали главаря турецкой преступной группировки

В Италии арестовали главаря турецкой преступной группировки Главарь турецкой организованной преступной группировки Барыш Боюн арестован в Италии, под Римом. На родине он считается одним из самых разыскиваемых преступников, в 2022 году прокуратура Стамбула выдала международный ордер на арест преступника, сообщает R
Другие страны
22 мая 2024 г. 10:56
В Италии арестовали главаря турецкой преступной группировки

Главарь турецкой организованной преступной группировки Барыш Боюн арестован в Италии, под Римом. На родине он считается одним из самых разыскиваемых преступников, в 2022 году прокуратура Стамбула выдала международный ордер на арест преступника, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Боюн, обвиняемый в организации вооруженной банды, причастности к терроризму, убийстве и торговле оружием, ранее уже задерживался в Италии. Но в 2023 году итальянские судебные инстанции отклонили запрос Турции об экстрадиции, мотивировав отказ тем, что, будучи курдского происхождения, Боюн может подвергнуться пыткам на родине.

Как пишет газета La Repubblica, премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила личную просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о высылке преступника, а в операции по задержанию могли быть задействованы представители турецких спецслужб, а также Интерпола.

В ходе обширной полицейской операции, прошедшей в разных частях Италии, включая остров Сицилия, были арестованы 18 членов турецкой преступной группировки. Как уточняет Radio-1, Боюн был задержан в доме под Витербо (60 км от Рима).

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