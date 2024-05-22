Швеция выделит свыше 7 млрд долларов на трехлетнюю военную поддержку Украины

Правительство Швеции и поддерживающая его партия "Шведские демократы" (ШД) достигли соглашения по формированию трехлетней программы военной поддержки Украины на сумму 75 млрд крон - по 25 млрд крон в год (7,02 и 2,24 млрд долларов соответственно).

Правительство Швеции и поддерживающая его партия "Шведские демократы" (ШД) достигли соглашения по формированию трехлетней программы военной поддержки Украины на сумму 75 млрд крон - по 25 млрд крон в год (7,02 и 2,24 млрд долларов соответственно).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

"Чтобы усилить шведскую поддержку Украины, <...> правительство и "Шведские демократы" согласились определить рамки военной поддержки Украины на 2024-2026 годы. Швеция увеличит помощь, ее объем составит 75 млрд крон в виде военной поддержки на 2024-2026 годы, 25 млрд крон в год", - отмечено в сообщении.

В результате военная и гражданская помощь Украине со стороны Швеции достигнет 100 млрд крон (9,35 млрд долларов). В области обороны это могут быть передача военного оборудования, финансовые взносы и средства для закупки техники, поясняет кабинет.

Правительство особо отмечает, что "перевооружение внутри страны должно проходить одновременно с продолжающейся поддержкой Украины". Поэтому правительство и ШД согласны в том, что помощь Киеву не должна "подорвать наращивание обороноспособности Швеции" или помешать проведению "других необходимых реформ".