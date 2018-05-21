Пентагон пообещал противостоять действиям Ирана в ближневосточном регионе

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Министерство обороны США пообещало предпринять все необходимые действия для противостояния деятельности Ирана в ближневосточном регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель Пентагона.

"Мы намерены предпринять все необходимые шаги, чтобы противостоять и дать ответ на враждебную деятельность Ирана в регионе", - заявил представитель министерства обороны США полковник Роберт Мэннинг. "Мы проводим оценку того, должны ли мы усилить нынешние действия или предпринять новые действия", - добавил представитель Пентагона.

При этом он не уточнил, какие именно действия американских военных он имеет в виду.

Американский госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Об этом заявил, выступая в понедельник в неправительственном фонде "Наследие" в Вашингтоне с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Исламской Республики.