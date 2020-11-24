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Пентагон объявил о поддержке Байдена в период передачи власти

Пентагон объявил о поддержке Байдена в период передачи власти Пентагон немедленно приступает к реализации со своей стороны мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации
Другие страны
24 ноября 2020 г. 09:53
Пентагон объявил о поддержке Байдена в период передачи власти

Пентагон немедленно приступает к реализации со своей стороны мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Согласно документу, министерство получило уведомление о решении главы Управления по общим вопросам администрации (GSA) США Эмили Мерфи о предоставлении переходной команде демократа Джозефа Байдена доступа к "определенным ресурсам и услугам", необходимым для начала процедуры передачи власти в стране.

"Команда Джозефа Байдена и Камалы Харрис связалась с министерством обороны и на основании заключения главы Управление по общим вопросам администрации США мы немедленно начнем реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена и Харрис", - говорится в заявлении.

В соответствии с американским законодательством именно глава GSA должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.

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Версия на английском языке Pentagon begins process of transferring power to Biden

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