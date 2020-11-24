Пентагон объявил о поддержке Байдена в период передачи власти

Пентагон немедленно приступает к реализации со своей стороны мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации

Пентагон немедленно приступает к реализации со своей стороны мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Согласно документу, министерство получило уведомление о решении главы Управления по общим вопросам администрации (GSA) США Эмили Мерфи о предоставлении переходной команде демократа Джозефа Байдена доступа к "определенным ресурсам и услугам", необходимым для начала процедуры передачи власти в стране.

"Команда Джозефа Байдена и Камалы Харрис связалась с министерством обороны и на основании заключения главы Управление по общим вопросам администрации США мы немедленно начнем реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена и Харрис", - говорится в заявлении.

В соответствии с американским законодательством именно глава GSA должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.