Пентагон обсудит с Турцией ситуацию вокруг С-400 и F-35

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн обсудит со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию вокруг покупки Анкарой российских ракетных систем С-400 и приостановки обучения турецких лётчиков на американских самолётах F-35. Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что Вашингтоном и Анкарой было приостановлено сотрудничество в вопросах тренировок пилотов, однако не обслуживания самолётов.

"Но я надеюсь, что завтра мы обменяемся взглядами и проинформируем друг друга о том, в чём удалось достичь прогресса", - добавил Шэнахэн.