Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану
Другие страны
- 12 января, 2026
- 12:42
В МИД Китая заявили, что Пекин выступает против любого иностранного вмешательства во внутренние дела других государств.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Иран в случае убийства протестующих.
"Мы всегда выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран", - сказала она на пресс-конференции.
Представитель МИД КНР также призвала все стороны предпринимать шаги, способствующие сохранению мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Напомним, что генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад 10 января пригрозил смертной казнью участникам массовых акций протеста.
