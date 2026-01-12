Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    В МИД Китая заявили, что Пекин выступает против любого иностранного вмешательства во внутренние дела других государств.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Иран в случае убийства протестующих.

    "Мы всегда выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран", - сказала она на пресс-конференции.

    Представитель МИД КНР также призвала все стороны предпринимать шаги, способствующие сохранению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

    Напомним, что генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад 10 января пригрозил смертной казнью участникам массовых акций протеста.

