Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану

В МИД Китая заявили, что Пекин выступает против любого иностранного вмешательства во внутренние дела других государств.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Иран в случае убийства протестующих.

"Мы всегда выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран", - сказала она на пресс-конференции.

Представитель МИД КНР также призвала все стороны предпринимать шаги, способствующие сохранению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, что генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад 10 января пригрозил смертной казнью участникам массовых акций протеста.