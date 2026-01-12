İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Çin Trampın İranla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 12:54
    Çin Trampın İranla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Pekin digər dövlətlərin daxili işlərinə hər hansı xarici müdaxiləyə qarşıdır.

    "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, Çin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mao Nin ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranla bağlı səsləndirdiyi fikirlə əlaqədar belə bir bəyanatla çıxış edib.

    Qeyd edək ki, D.Tramp İranda etirazçıların öldürülməsi halında bu ölkəyə hərbi müdaxiləni istisna etməyib.

    "Biz həmişə digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxiləyə qarşıyıq", - o, mətbuat konfransında deyib.

    XİN rəsmisi bütün tərəfləri Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyin qorunmasına töhfə verən addımlar atmağa çağırıb.

    Xatırladaq ki, İranın baş prokuroru Məhəmməd Mövahedi Azad yanvarın 10-da kütləvi etiraz aksiyalarının iştirakçılarını ölüm cəzası ilə hədələyib.

    ABŞ Çin XİN İranda etirazlar
    Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    Son xəbərlər

    13:13

    Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərlik müddəti yenidən uzadılacaq

    Region
    13:11

    Aİ İrana yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Region
    13:11

    Amina Abdellatif: "Rusiyalı cüdoçuların milliyə cəlb olunması balansı yaxşılaşdıracaq"

    Fərdi
    13:08

    Ötən il Azərbaycan neft ixracını 5 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    13:04

    Hesablama Palatası 2026-cı ildə neft və qaz tranzitindən gəlirlərin azalmasının səbəblərini açıqlayıb

    Energetika
    12:56

    "Lənkəran" kanadalı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    12:56
    Foto

    Azərbaycana qızıl külçələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    12:54

    Çin Trampın İranla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    12:53

    AÇG və "Şahdəniz"dən hasil edilən neft-qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti