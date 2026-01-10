İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 17:37
    İranın baş prokuroru etirazçıları ölümlə hədələyib

    İranın baş prokuroru Məhəmməd Mövahhedi Azad ölkədə artıq iki həftədir, davam edən kütləvi etiraz aksiyalarının iştirakçılarını ölüm cəzası ilə hədələyib.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət KİV-i məlumat yayıb.

    "Bütün etirazçılar "Allahın düşmənləri" (və ya "mohareb") kimi günahlandırılır. Bu cinayətə görə ölüm cəzası olacaq. Bu, əmlaka ziyan vuran və təhlükəsizliyi pozan üsyançılara, terrorçulara, eləcə də onlara kömək edənlərə tətbiq ediləcək", - ölkənin baş prokuroru bildirib.

    O, həmçinin əlavə edib ki, prokurorlar məhkəmə proseslərini tez hazırlamalı, mərhəmət və şəfqət göstərməməlidirlər.

    Tehran prokuroru Əli Salehi də bir gün əvvəl etirazçıların mohareb ittihamı ilə üzləşə biləcəyini bildirmişdi.

    İranda etirazlar İran Etiraz aksiyaları
    Генпрокурор Ирана пригрозил протестующим смертной казнью
    Iran's prosecutor-general warns all protesters face death penalty

    İranın baş prokuroru etirazçıları ölümlə hədələyib

