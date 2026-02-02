İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Unibank"dan yeni qərar: nağd kreditlər 9%-dən, maksimal məbləğ 70 000 manat

    Maliyyə
    • 02 fevral, 2026
    • 15:01
    Unibankdan yeni qərar: nağd kreditlər 9%-dən, maksimal məbləğ 70 000 manat

    "Unibank" ASC nağd kredit şərtlərini yeniləyib.

    İndi Bankda nağd kreditlər illik 9%-dən başlayır, kredit üzrə maksimum məbləğ isə 70 000 manata qədər artırılıb.

    Faiz dərəcələrinin aşağı salınması müştərilərə daha sərfəli şərtlərlə kredit əldə etmək imkanı yaradır və maliyyə planlamasını daha çevik edir. Eyni zamanda, kredit limitinin artırılması daha böyük planlar üçün geniş maliyyə imkanları təqdim edir.

    "Unibank" müştəriyönümlü yanaşmasını davam etdirərək, maliyyə məhsullarını real ehtiyaclara uyğunlaşdırır və daha əlçatan bankçılıq təcrübəsi təqdim etməyi hədəfləyir.

    İndi "Unibank"da nağd kredit şərtləri belədir:

    • illik 9%-dən başlayan faizlə kredit;
    • 70 000 manata qədər məbləğ;
    • zamin tələbi yoxdur;
    • 60 aya qədər ödəniş müddəti;
    • sürətli və rahat rəsmiləşdirmə;
    • müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.

    Krediti banka gəlmədən sifariş etmək imkanı:

    "Unibank" - Sənin Bankın!

    “Unibank” ASC

