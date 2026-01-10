Генпрокурор Ирана пригрозил протестующим смертной казнью

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад пригрозил смертной казнью участникам массовых акций протеста, продолжающихся в стране вот уже две недели.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщили иранские государственные СМИ.

"Все протестующие будут обвинены как "враги бога" (или "мохареб"). За это преступление предусмотрена смертная казнь. Наказание будет применяться к бунтовщикам и террористам, которые наносили ущерб имуществу и подрывали безопасность, а также к тем, кто им помогал", - заявил генеральный прокурор страны.

Он также добавил, что прокуроры должны ускорить судебные иски и не проявлять "снисходительности или сострадания".

Прокурор Тегерана Али Салехи также заявил накануне, что протестующим может грозить обвинение в "мохаребе".