Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Генпрокурор Ирана пригрозил протестующим смертной казнью

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 17:32
    Генпрокурор Ирана пригрозил протестующим смертной казнью

    Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад пригрозил смертной казнью участникам массовых акций протеста, продолжающихся в стране вот уже две недели.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщили иранские государственные СМИ.

    "Все протестующие будут обвинены как "враги бога" (или "мохареб"). За это преступление предусмотрена смертная казнь. Наказание будет применяться к бунтовщикам и террористам, которые наносили ущерб имуществу и подрывали безопасность, а также к тем, кто им помогал", - заявил генеральный прокурор страны.

    Он также добавил, что прокуроры должны ускорить судебные иски и не проявлять "снисходительности или сострадания".

    Прокурор Тегерана Али Салехи также заявил накануне, что протестующим может грозить обвинение в "мохаребе".

    Иран смертный приговор генпрокурор Мохаммад Мовахеди Азад Протесты в Иране Протестующие смертная казнь
    İranın baş prokuroru etirazçıları ölümlə hədələyib
    Iran's prosecutor-general warns all protesters face death penalty

    Последние новости

    18:16

    Завтра усиление ветра может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей

    Экология
    18:06

    На востоке Китая на гонках пострадали 14 человек

    Другие страны
    17:53

    В Польше задержан мужчина, разбросавший навоз возле дома министра

    Другие страны
    17:36

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    17:32

    Генпрокурор Ирана пригрозил протестующим смертной казнью

    В регионе
    17:26

    МВД Азербайджана: За минувшие сутки найдены пять пропавших без вести

    Происшествия
    17:09

    Санду: Молдова выражает солидарность с гражданами Ирана

    Другие страны
    17:01

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    16:46

    Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за шторма

    В регионе
    Лента новостей