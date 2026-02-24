Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq
Energetika
- 24 fevral, 2026
- 00:52
Maştağa ETSİ-nə daxil olan bir sıra ərazilərdə bu gün elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərişıq ASC-dən bildirilib.
Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (ETSİ) ərazisində 35/10/6 kV-luq "Pirşağı" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 580. 1 və 2 nömrəli hava xətlərində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 14:30-dək Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağları adlanan ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq.
Təmir, yenidənqurma və güc artımı işləri tamamlandıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
01:40
Fuad Oktay: ABŞ-İran gərginliyi bölgəni qeyri-müəyyənliyə sürükləyirRegion
01:32
Zelenski: Nikolayevdə partlayış zamanı 7 polisin yaralandığı hadisənin terror aktı versiyası yoxlanılırDigər ölkələr
01:11
Slovakiya XİN: Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi tam razılaşdırılmayıbDigər ölkələr
00:52
Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaqEnergetika
00:34
Fuad Oktay: İrəvanla Bakı arasında normallaşma prosesi başlayıbXarici siyasət
00:26
Suriyada İŞİD-in hücumu zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 4 əməkdaşı öldürülübDigər ölkələr
00:02
Foto
Video
Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilibXarici siyasət
00:00
Bu gün Novruzun ilk - Su çərşənbəsidirMədəniyyət siyasəti
23:58