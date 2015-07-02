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    Пассажирский самолет ввиду угрозы взрыва на борту экстренно приземлился в Канаде

    Происшествие стало четвертым за последние пять дней с самолетами авиакомпании WestJet

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет американской авиакомпании WestJet, следовавший из Ванкувера в Торонто совершил в среду экстренную посадку в Калгари. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, причиной экстренной посадки стала угроза минирования воздушного судна.

    На борту Boeing 737-700 находились 30 пассажиров и 5 членов экипажа. "Все пассажиры и команда покинули самолет, спустившись по трапу на взлетно-посадочную полосу. Никто не пострадал", - сообщили в WestJet.

    Сотрудники полиции проверяют воздушное судно на наличие взрывных устройств.

    Происшествие стало четвертым за последние пять дней с самолетами авиакомпании WestJet. Все сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными.

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